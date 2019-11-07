Британские инструкторы привлекут военных из подразделений ВСУ к подготовке по программе Orbital

Британские инструкторы с 2015 года подготовили более 17,5 тыс. военнослужащих ВСУ.

Инструкторы из Великобритании задействуют военных из подразделений Воздушных сил Украины к подготовке по программе тренировочной миссии Orbital.

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Как сообщается на сайте Министерства обороны, командир операции Orbital полковник Майк Вэймут во время встречи в командовании ВСУ заявил, что основная задача тренировочной миссии - помочь силам обороны Украины стать сильнее.

«Военные нашей страны проводят десятки операций по всему миру, при этом, именно сотрудничество с Украиной является для нас одним из приоритетов», - заявил Вэймут на встрече с представителями Воздушных сил ВСУ.

Он добавил, что хотя основным акцентом работы британцев в Украине является подготовка военных сухопутных войск, в операции Orbital задействуют специалистов и подразделения Воздушных сил.

В свою очередь, в командовании Воздушных сил прокомментировали, что задействвование в операции Orbital и сотрудничество с Британией вообще крайне важным для Украины, ведь украинская армия ориентируется на стандарты Альянса.

Также сказано, что в 2017-2018 годах иностранные партнеры Украины провели ряд тренировок для специалистов Воздушных сил. Они состоялись и в воинских частях, и в Харьковском университете Воздушных сил. Это были занятия по тактической медицине, поисково-спасательному обеспечению, выживанию летного состава, курсы штабного планирования.

Как сообщал УНИАН, британские инструкторы с 2015 года подготовили более 17,5 тыс. Военнослужащих ВСУ. Великобритания до марта 2023 года продолжит подготовку украинских военных по программе Orbital.