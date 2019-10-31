Япония: Северная Корея запустила две баллистические ракеты

В Сеуле опасаются, что запуски баллистических ракет для КНДР являются испытательными – чтобы наладить серийное производство таких ракет.

Япония заявляет о запуске двух баллистических ракет со стороны Северной Кореи.

Об этом информирует REUTERS.

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По сообщению японской береговой охраны и военнослужащих Южной Кореи, Северная Корея выпустила в море между Корейским полуостровом и Японией в четверг две ракеты, которые, по словам японских властей, оказались баллистическими.

В Японии говорят, что ракеты приземлились за пределами эксклюзивной экономической зоны (EEZ), протяженностью более 200 морских миль.

Совет национальной безопасности Южной Кореи провел по поводу очередных запусков баллистических ракет экстренное заседание, и выразил обеспокоенность «ракетами малой дальности».

В заявлении JCS, в частности, говорится о готовности военных отслеживать следующий вероятный запуск ракет. Кроме того, в Сеуле называют запуски ракет «испытательными» для Южной Кореи – с целью наладить ракетную систему на полное производство.

Как сообщал УНИАН, КНДР 2 октября осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря, одна из которых упала в пределах эксклюзивной экономической зоны Японии.