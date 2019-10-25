Оккупанты провели в Крыму военные учения с авиабомбами и истребителями

Для уничтожения противника в небо поднялись многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-27, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М.

В аннексированному Крыму оккупанты провели военные учения с самолетами Су-30СМ, Су-27 и Су-24М из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота России. Об этом информирует пресс-служба Южного военного округа Минобороны России. Читайте такжеНа "учения": Россия перебросила в Сербию ракетные комплексы С-400 Во время учебы россияне бомбили мнимых террористов. «Для уничтожения противника в небо поднялись многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-27, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М. Экипажи нанесли бомбы типа ОФАБ-250-270», – говорится в сообщении. Обучение проходят на межвидовом полигоне Опук в Крыму. 12 авиабомбами экипажи самолетов уничтожили наземные цели в районе горы Кончекская. Как сообщал УНИАН, поселок Кацивели в аннексированному Крыму оккупанты хотят превратить в игорную зону, которая должна привлечь туристов.

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