Истребители F-35 позволят американцам превратить свои новые УДК в авианосцы

Летчики доказали, что новый УДК можно использовать также как легкий авианосец.

Эскадрилья истребителей Корпуса Морской пехоты США доказала, что новый истребитель F-35B Lightning II может приземляться на новый универсальный десантный корабль USS America и выполнять широкий спектр задач.

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Как сообщает Defence Blog, в ходе учений в Тихом океане истребители доказали, что новый УДК можно успешно использовать как легкий авианосец.

Отмечается, что USS America – первый корабль своего класса, который должен будет сменить на флоте УДК класса Tarawa. Судно спустили на воду в 2014 году.

Новый корабль оптимизировали для нужд авиации, он сможет принимать на борт новейшие конвертопланы MV-22 Osprey и передовой американский стелс-истребитель F-35B, обладающий возможностями укороченного взлета и вертикальной посадки.

Ранее сообщалось, что истребитель F-35 получит новые дипольные отражатели ARM-210, что позволит еще лучше избегать обнаружения вражескими радарами.