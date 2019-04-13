ВСУ получили 120 новых образцов техники, которые ранее не были на вооружении – Полторак

Министр обороны Степан Полторак также сообщил, что в украинской армии допущено к эксплуатации более 330 единиц вооружения и техники.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последнее время получили 120 новых образцов техники, которые ранее не были на вооружении.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны Украины, об этом сегодня заявил министр обороны Степан Полторак во время поездки в пункт постоянной дислокации 58-й отдельной мотопехотной бригады оперативного командования «Пивнич» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Конотопе.

«Мы ввели 120 новых образцов техники - тех, которых раньше не было на вооружении Вооруженных сил Украины, и допустили к эксплуатации более 330 единиц вооружения и техники. Это и в авиационном комплексе, и беспилотные летательные комплексы, боевые летательные аппараты, которые мы закупили. Для нас главное - видеть конечную цель», - подчеркнул Полторак.

По словам главы оборонного ведомства, этот год является очень оптимистичным в вопросах, связанных с выполнением государственного оборонного заказа.

«Мы планируем завершить испытания крылатой ракеты «Нептун». Также поставили на массовое производство ракеты системы залпового огня «Вильха» и начали испытания ракетного комплекса «Вильха-М». Работаем над завершением испытания артиллерийской системы «Богдана», над разработкой и поставками в Вооруженные силы Украины новых разведывательных комплексов и аппаратов, комплексов радиоэлектронной борьбы, средств загоризонтной разведки, что значительно повышает наши возможности», - подчеркнул Полторак.

Для воплощения всех планов, по мнению главы оборонного ведомства, необходимы два условия: неизменность курса Украины на ЕС и НАТО и научиться, имея небольшой ресурс, очень эффективно использовать те средства, которые выделяет государство на оборону.