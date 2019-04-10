ВСУ получили бомбардировщик Су-24

Специалисты "подлатали" очередной самолет для Вооруженных сил Украины.

Вооруженные силы Украины получили отремонтированный бомбардировщик Су-24.

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Об этом сообщает Украинский милитарный портал. Специалистами "Николаевского авиаремонтного завода" был осуществлен ремонт самолета, во время которого была проведена полная проверка всех его узлов и агрегатов, выполнен их ремонт или полная замена.

Су-24 – украинский фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей.

Ранее звено истребителей Миг-29 и пара штурмовиков Су-25 выполнили плановые полеты над акваторией Азовского моря, прикрывая с воздуха корабли Военно-Морских Сил Украины.