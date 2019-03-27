Business Insider: России не по карману ядерные ракеты, которыми Путин угрожает Западу

В американской разведке считают, что Москва еще как минимум десятилетие будет разрабатывать свое «фантастическое оружие».

Россия не может себе позволить крылатые ракеты с ядерной силовой установкой «Буревестник», которые в настоящее время все равно не работают, как надо. Вряд ли они достигнут боевой готовности в ближайшее десятилетие.

Об этом пишет Business Insider со ссылкой на оценки разведки США. Президент России Владимир Путин еще в прошлом году с гордостью провозглашал что такое новейшее оружие сможет обойти вражеские системы обороны и лететь бесконечно долго. Таким образом у ракет «Буревестник» неограниченный радиус действия. Впрочем, в реальных испытаниях они пока что пролетали максимум 35 километров.

Последние запуски состоялись в начале февраля. Россия решила возобновить испытания «Буревестник» после паузы, которая длилась с прошлого лета и до начала 2019 года. Запуск, очевидно, был лишь «частично успешным», потому что новое российское оружие не функционирует должным образом. Ни одна из стран никогда не разворачивала ракеты с ядерной силовой установкой. Хотя США много лет назад рассматривала эту идею.

Новые оценки разведки США отмечают, что России придется потратить еще как минимум десятилетие, чтобы довести «Буревестник» до боеспособного состояния. Но даже тогда Москва, скорее всего, сможет построить лишь несколько таких ракет. Потому что они слишком дорогие для нее.

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Собственно, это не первое «супероружие», которым Россия хвасталась, но от которого потом и отказывалась из-за бюджетных ограничений. К примеру, еще в 2015 году во время парада на День победы Москва показала танки Т-14 «Армата», которые, правда, унизительно сломались. Изначально планировалось производство 2,3 тысяч таких бронемашин до 2025 года. Но на практике амбициозную цифру пришлось сократить до 100. Танк оказался не по карману российской армии из-за ряда очень дорогих компонентов, таких как беспилотная башня. Вместо Т-14, наконец, Россия решила обновить и улучшить старые Т-72, Т-80 и Т-90. Эти танки достаточно мощные в бою, но, конечно, они не дотягивают до всего того, что Кремль обещал воплотить в «Арматах».

Аналогичная судьба постигла и истребитель Су-57, который в РФ называют «стелс-самолетом пятого поколения». Вместо запуска в массовое производство российского «конкурента» F-35 Москва решила сфокусироваться на обновлении истребителей четвертого поколения.