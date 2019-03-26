Разведка США узнала, когда у России появятся подводные дроны, которыми Путин пугал весь мир

"Посейдоны" Россия планирует принять на вооружение через 7-8 лет.

Российские подводные беспилотники "Посейдон", оборудованные ядерным оружием, армия России получит на вооружение не ранее 2027 года.

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Об этом сообщает CNBС со ссылкой на источники в американской разведке, передает ТСН. В разведке США рассказали изданию, что РФ уже провела 11 испытаний "Посейдона", последнее из которых состоялось в ноябре 2018 года.

"То, с чем мы имеем дело – российская подводная лодка, которую трудно обнаружить, может запустить беспилотник оборудованный ядерной боеголовкой, – сказал источник на условиях анонимности. – Россияне хотят использовать ядерно-вооруженный автономный подводный аппарат как средство контратаки, если их возможности для запуска ядерного оружия будут нейтрализованы во время войны”.

Сообщается, что РФ планирует принять на вооружение около 30 таких беспилотников.

Ранее президент России Владимир Путин пригрозил США и посоветовал подсчитать дальность и скорость российских перспективных систем оружия, а также обвинил Штаты в нарушении договора о ликвидации ракет. Кроме этого, президент РФ сообщил о запуске новой атомной подводной лодки с беспилотным аппаратом "Посейдон" и рассказал о создании новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон".