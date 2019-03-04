National Interest: Российская ядерная торпеда «Посейдон» оказалась старой разработкой СССР

Грозное оружие шокировало многих, но на самом деле Кремль работает над ним уже более 30 лет.

Когда разработка российской ядерной торпеды «Статус-6/Посейдон» была «случайно» разоблачена в 2015 году, мир был шокирован. Позже многие эксперты допустили, что в Москве отказались от этого апокалиптического оружия после разрядки во времена Холодной войны и подписания ряда соглашений о контроле вооружений.

Однако, как указывают новые разоблачения, Кремль работает над проектом «Статус-6» с 1989 года. И продолжал это делать даже после распада СССР в первые годы существования Российской Федерации, пишет National Interest.

Издание поясняет, что это удалось выяснить благодаря выявлению индекса ГРАУ «новой» российской ядерной торпеды – «Статус-6»: 2М39. Это цифровой код, который присваивается Главным ракетно-артиллерийским управлением (ГРАУ) почти каждому образцу российского и советского оружия. По этому индексу можно найти архивные данные всех государственных заказов и закупок, связанных с проектом. Это, в свою очередь, позволяет отследить историю разработки оружия шаг за шагом.

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Большой неожиданностью издание называет тот факт, что реактор для «Статус-6» разрабатывался в 1992 году, когда президентом новообразованной России был Борис Ельцин. Ректор планировали построить согласно приказу о закупках от 1989 года. Воплощение этого проекта продолжалось в начале 90-х на заводе «Рубин» несмотря на то, что Ельцин согласился присоединиться к контролю вооружений. Заказы для ядерной торпеды «Статус-6» были подтверждены в июне 1992-го. Хотя в январе того же года Ельцин согласился уничтожить треть морских тактических ядерных вооружений.

Развитие торпеды происходил в рамках построения советского «невероятного оружия» в противовес увеличению расходов США на оборонные технологии в 1980-х годах. Среди других проектов СССР тех времен также была разработка лазера 1К17 для ослепления живой силы потенциальных врагов, а также ранние прототипы сверхзвуковых боеголовок. Все это оружие должно было дать Советскому Союзу преимущество в случае войны. Как мечтали некоторые функционеры коммунистической империи, такой арсенал позволил бы им ступить на порог Белого дома уже на следующий день после начала войны.

В ельцинской России проект построения ядерной торпеды назывался «Скиф». Его полномасштабная разработка началась в июне 1992 года. Первый прототип появился в конце 2000-го, когда начались гидродинамические испытания «Скифа». Полномасштабные испытания состоялись в 2008-м году, когда спасательный корабль «Звездочка» доставил прототип торпеды на борт испытательной субмарины Б-90 «Саров». Фото прототипа попали в интернет в начале 2010-х годов, когда Россия испытывала его. Но мало кто в те времена понимал, что это за оружие.

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Утечка данных о торпеде и ее возможностях, в конце концов, состоялся в 2015 году. Россия официально признала ее существование лишь через три года после того. Теперь, в 2019-м, «Статус-6» близок к операционному статусу. Вероятно, первым носителем ядерной торпеды станет субмарина «Проект 09852», известная также как «Белгород». Ожидается, что ее спустят на воду 19 марта этого года. Также торпедами могут вооружить и субмарину «Проект 09851» или «Хабаровск», сооружение которой началось в июле 2014 года.

Издание отмечает, что в ядерном оружии на субмаринах нет ничего нового. Однако, массивный размер боеголовки «Статус-6/Посейдон» усложняет расчет с точки зрения сил сдерживания. В 1980-х годах, когда программа «Инициатива стратегической обороны» Рональда Рейгана в США грозила сделать обычное ядерное оружие устаревшим, развитие таких российских торпед может и было оправданным. Но решение Кремля сохранить этот проект и развивать его на протяжении 90-х годов и до сих пор вызывает искреннее удивление.