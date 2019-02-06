Россия испытала реактор "Судного дня" - СМИ

В ходе испытаний были подтверждены заявленные характеристики его неограниченной дальности хода и максимальной скорости более 200 км/ч.

Подводные испытания ядерной энергетической установки необитаемого аппарата "Посейдон" ("Статус-6") подтвердили ранее заявленные его характеристики.

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Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

"В ходе испытаний в морской акватории ядерной энергоустановки необитаемого аппарата были полностью подтверждены заявленные характеристики неограниченной дальности его применения и скорости хода более 200 км/ч", - сказал собеседник СМИ.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

Напомним, в апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта "Статус-6" устройством "Судного дня".

Ранее в ответ на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Россия заявила о намерениях создать ракетное вооружение на основе уже имеющихся возможностей.