Враг за сутки нанес десятки ударов по РСЗО и авиации.

За прошедшие сутки украинские военные нанесли ряд ударов по российским позициям на фронте, а также обезвредили все 17 дронов-камикадзе, которыми Россия атаковала Украину.

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки украинская авиация нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Кроме того, ракетные войска, артиллерия и беспилотники поразили три района скопления российских военных и их техники.

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В то же время в Генштабе напомнили, что российские оккупанты продолжают игнорировать международное гуманитарное право и обстреливать не только позиции украинских войск, но и гражданское население. В частности, за сутки из-за такого терроризма россиян есть раненые гражданские, также разрушены жилые дома и гражданская инфраструктура.

За сутки враг нанес 59 авиационных ударов и совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям украинских войск, так и по гражданским объектам Украины. Оккупанты атаковали Украину 17 дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131", все уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины.

Всего под артиллерийским огнем и авиаударами оказались более 100 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

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За прошедшие сутки украинским военным на юге страны удалось ликвидировать еще почти два десятка российских захватчиков. Также ВСУ уничтожили пять вражеских пушек, наблюдательный пункт, три российских лодки, на которых оккупанты пытались маневрировать между островами.

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