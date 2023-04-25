Там добавили, что украинские военные "приземлили" 10 вражеских БпЛА разных типов.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также три удара по зенитно-ракетным комплексам.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба. Там добавили, что украинские военные "приземлили" 10 вражеских БпЛА разных типов.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили зенитно-ракетный комплекс и две станции радиоэлектронной борьбы противника", - говорится в сообщении.

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Кроме того в Генштабе добавили, что за сутки российские оккупанты нанесли шесть ракетных и 62 авиационных удара, совершили 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - предупредили в Генштабе.

Война в Украине: новости

За 24 апреля украинские защитники отбили более 30 атак российских войск. Основные усилия россияне сосредотачивают на наступлении на трех направлениях - Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Кроме того, по данным Института изучения войны, российским оккупантам в Бахмуте не удается достичь в последние два дня каких-либо успехов в продвижени.

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