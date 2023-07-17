По его словам, никакого военного эффекта не было.

Российские захватнические войска не получили никакой пользы от обстрела острова Змеиный в четверг, 13 июля.

Об этом заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире телеканала FREEДOM. "Не было никакой военной задачи, никакого военного эффекта россияне от бомбардировки нашего острова Змеиный не могли получить, но вот показать свое присутствие - это они сделали", - отметил он.

Братчук считает, что мир, глядя на эту атаку, просто "покрутил у виска", поскольку на острове сейчас никого нет. "Мы все прекрасно понимаем, что против нас воюет сумасшедший террорист, с которым нужно покончить раз и навсегда", - добавил он.

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Атака на Змеиный: что известно

Напомним, утром 13 июля в Оперативном командовании "Юг" рассказали о российском ударе по освобожденному острову.

Сообщалось, что на рассвете оккупанты применили тактическую авиацию, сбросив на остров фугасную бомбу. Других деталей не сообщали.

Удар прокомментировали и в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины - заявили, что на острове нет ни техники, ни личного состава, поэтому в российских атаках не было никакой военной целесообразности.

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