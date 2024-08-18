'Жемчужина в короне' Украины: CNN рассказал, как Украина молниеносно вторглась в Россию

Очевидно, стратегический замысел заключался в том, чтобы снизить давление на украинские позиции в Донецкой области.

Украина перевернула войну с ног на голову внезапным нападением на Курскую область России. РФ изо всех сил пытается укрепить свою оборону более недели после шоковой, молниеносной атаки Украины

Как пишет CNN со ссылкой на официальных лиц США, что Россия перебросила тысячи войск с оккупированной территории внутри Украины, чтобы противостоять угрозе. Правителю России Владимиру Путину пришлось привлечь призывников, нарушив обещание не использовать их на передовой.

По данным спутниковых снимков, возле поселка Селекционный, примерно в 45 километрах от границы, в Курске, была вырыта большая траншея. В Интернете появились объявления о работе копателей: "Оплата еженедельно", - говорилось в объявлении.

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Эксперты рассказали CNN, что смелый шаг Украины с целью прорвать границу России, спланированный в полной тайне, ошеломил даже ближайших союзников Киева, включая США, изменив поле войны, которая длится более двух лет.

Как Украина реализовала смелую атаку?

Как украинцы смогли застать Москву врасплох и проникнуть на российскую территорию, проведя несколько месяцев в жесткой обороне, теряя позиции в жестоких битвах на собственной территории?

Во-первых: отличная информационная безопасность. Об операции ничего не просочилось. Передвижение войск казалось учениями или подкреплением обороны.

"Украина продемонстрировала, что может успешно провести такую секретную и важную операцию, они могут проникнуть на российскую территорию, поэтому это уже не красная линия, и они... все еще очень преданы борьбе за свою страну. Нет такого понятия, как усталость от войны, и они готовы пойти на эти, в определенной степени, крайние меры ради защиты своей страны", - заявил Натия Сескурия, научный сотрудник Королевского объединенного института исследований обороны и безопасности Великобритании (RUSI).

Ударный кулак был создан под прикрытием густой летней листвы вдоль сельских дорог Сумской области. Опытные, закаленные в боях части подтягивались или перебрасывались из других районов. Такие подразделения, как 82-я десантно-штурмовая бригада, которая до недавнего времени воевала в соседней Харьковской области, были привлечены к миссии для прорыва границы.

Среди детальной подготовки - точные разведданные о готовности и боеспособности российских подразделений на границе, количество препятствий, которые стоят впереди, от минных полей до танковых ловушек. Их было немного.

Украинские силы также использовали детальное знание географии, чтобы начать атаку, используя лесополосы для прикрытия и дороги для скорости. Только в последние дни перед началом вторжения командиры были проинформированы о миссии.

"Ключевым с точки зрения успеха Украины было то, что им удалось достаточно легко проникнуть на российскую территорию почти без сопротивления. Это было полной неожиданностью для россиян, и это демонстрирует, что российские спецслужбы действительно не смогли предвидеть никакого рода украинского вторжения в регион", - сказал Сескурия.

Обнаружив слабые места российской обороны, первые украинские части днем 6 августа ворвались в Курскую область. Десятки российских солдат сдались в плен на пограничном пункте "Суджа".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что украинские войска взяли под контроль Суджу - это первое официальное подтверждение того, что войска, которые находятся в городе с прошлой среды, захватили его.

Город является важным транзитным пунктом для поставок газа из России в Европу через Украину. На спутниковых снимках видно газовый терминал в руинах.

Элемент внезапности

В своей атаке через границу украинцы использовали скоростные, выносливые бронетехники западного производства: Strykers и Marders. Небольшие мобильные группы спецназовцев быстро рассредоточились в десятках мест, пока российские военные пытались оценить силу штурма.

"Ключ к их успеху: противовоздушная оборона и вспомогательная артиллерия, а также постановка препятствий для предотвращения связи российских военных. Теплозащита бронежилетов также помогала солдатам избегать беспилотников, обнаруживающих тепло", - пишет издание.

Через несколько часов после пересечения границы украинцы были вплотную к Судже. Многие жители сбежали, некоторые просто проклинали российских военных за то, что они их бросили.

Во время операции украинские солдаты опубликовали видео перед вывесками сел в рамках параллельной кампании психологической войны. Такие видео были сняты в Порозовском, Плеховом, Свердликово, Гуево и Судже.

"Я считаю, что это имеет большое значение с точки зрения информационной войны, потому что эти изображения, видео, которые мы видим... это действительно хороший моральный подъем для украинцев", - сказал Сескурия.

Вместо того, чтобы столкнуться с российскими частями, передовые украинские части обошли их, отрезав россиянам отрезок. Военное командование РФ старалось не отставать от того, откуда исходила угроза.

Одновременно украинцы наблюдали за российскими подкреплениями, уничтожив ракетным ударом одну колонну из 14 российских военных машин под Рыльском.

Главком ВСУ Александр Сырский заявил в четверг, что с начала внезапного вторжения украинские войска захватили 1150 квадратных километров территории и 82 населенных пункта.

Более чем через неделю после начала вторжения украинцы все еще искали слабые места, укрепляя свой контроль на полосе территории глубиной 35 километров, даже предоставляя российским гражданским лицам экстренную продовольственную помощь.

Сескурия сказал, что вторжение Украины является частично "мерой самообороны... потому что Курская область из-за своего расположения много раз использовалась для запуска ракет по территории Украины".

"Стратегическая цель заключалась бы в том, чтобы отвлечь российские силы от наступательных операций в Донецкой области, где россияне достигли определенных успехов в последние месяцы... это было бы очевидным намерением, чтобы ослабить военное давление на Украину", - сказал он.

"Жемчужина в короне"

Сескурия добавил, что недавняя активность Украины может обеспечить Украине "лучшую переговорную позицию, когда речь идет о любых мирных переговорах в будущем". Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что вторжение было направлено на то, чтобы убедить Россию вступить в "честный переговорный процесс".

Российские военные блогеры расстроены неготовностью и медленным реагированием на вторжение. Российское министерство обороны на этой неделе настаивало на том, что оно отражало наступление украинцев и захватывало пленных.

Кан Касапоглу, аналитик по вопросам обороны Института Гудзона сказал, что не ожидает вывода украинских войск в ближайшее время.

"Наступление достигает кульминации, поле боя стабилизируется. Тем не менее, украинские военные уже обеспечили оперативную глубину. Если они смогут установить надежные оборонительные позиции... они смогут оставаться на территории России в течение длительного времени", - сказал он.

Курск будет "жемчужиной в короне" Украины во время переговоров о прекращении конфликта, добавил Касапоглу, если Киеву удастся удержать захваченную территорию.

Курская область - последние новости

Как писал УНИАН, в Курской области ВСУ затрофеили российский танк Т-90М "Прорыв".

"Непревзойденно НЕэффективный, как в прорыве, так и в обороне. Новейший российский танк Т-90М "Прорыв", не успев повоевать, стал трофеем Галицких десантников во время рейда на Курщине. Россияне в панике покинули боевую машину без боя, предварительно доведя до технической неисправности", - рассказали воины 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВСУ.

Также сообщалось, что украинские военные уничтожили еще один мост в Курской области. В частности речь идет уже о разрушении второго моста через реку Сейм в Курской области.

"Остался последний. Все это ставит россиян перед выбором. Или по сути сдать/утопить в реке собственную группировку, или отойти за Сейм. После ухода это делает невозможным надолго возвращение части Курской области или контрудара в Сумскую область, значительно увеличивает нашу зону контроля и ключевое - кардинально меняет составляющие безопасности для Сумщины", - рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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