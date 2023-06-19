Речь идет о разведывательном БПЛА оккупантов.

Вооруженные силы Украины показали эпичную ликвидацию вражеского дрона в небе Украины. Напомним, что в ночь на 19 июня наши защитники ликвидировали 4 ударных БПЛА.

Точным выстрелом по вражеской цели отметились зенитчики 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. Соответствующее видео они показали в Facebook.

В кадре слышно, как наши защитники радуются от удачного "прилета" по вражескому дрону.

Россия в ночь на 19 июня атаковала Украину дронами Shahed

Напомним, что сегодня с восточного побережья Азовского моря оккупанты запустили по Украине 4 крылатые ракеты "Калибр", а также 4 дрона-камикадзе "Shahed-136/131". Последние Москве поставляет Иран.

Как известно, вчера в Москве приземлился очередной транспортный самолет ВВС Ирана, который, по предположению военно-политического эксперта Александра Коваленко, привез в РФ новую партию дронов. Речь идет о борте Ил-76ТД.

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