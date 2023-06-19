Пуски крылатых ракет проводились с подводной лодки в Черном море, "Шахедов" – с восточного побережья Азовского моря.

Сегодня ночью украинские защитники уничтожили четыре крылатые ракеты "Калибр" врага и четыре ударных дрона иранского производства "Shahed-136/131".

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. "Ночью 19 июня 2023 года противник нанес удар на Южном и восточном направлениях четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" и четырьмя ударными дронами иранского производства "Shahed-136/131". Пуски крылатых ракет осуществлялись с подводной лодки в Черном море, "Шахедов" – с восточного побережья Азовского моря", - говорится в сообщении.

В воздушных силах отметили, что все восемь воздушных целей уничтожены противовоздушной обороной в зонах ответственности воздушного командования "Юг" и воздушного командования "Восток".

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Ночная атака оккупантов

Ночью 19 июня жителей ряда областей Украины предупредили о ракетной угрозе. Российские военные нанесли удар по Одесской области, враг атаковал из акватории Черного моря крылатыми ракетами "Калибр". Украинская ПВО сбила четыре ракеты.

Кроме того в Днепропетровской области ночью защитники неба отбили атаку вражеских БПЛА. "Защитники из ОК "Восток" уничтожили над регионом 4 беспилотника. Вероятно, "Шахеды-136" и" Орлан-10"", - сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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