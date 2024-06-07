Битва за Украину сейчас имеет такое же экзистенциальное значение для Европы, как и битвы, выигранные предыдущими поколениями европейцев, отметил президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что российский диктатор Владимир Путин - это анти-Европа и противоположность свободе и равенству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время выступления перед Национальным собранием Франции. "Накануне на побережье Нормандии, где мы все вспоминали Вторую мировую войну и благодарили победителей в ней, одновременно было два ощущения: ощущение радости, что победа была одержана, и ощущение долга - обязанности победу одержать", - подчеркнул Зеленский.

Лидер Украины добавил, что "мы живем в такое время, когда Европа снова перестала быть континентом мира". "К сожалению. И во время, когда нацизм снова возвращается. К сожалению. Когда в Европе снова разрушаются до основания города и сжигаются села. Когда в Европе снова - фильтрационные лагеря, депортации и ненависть, которая стала новым российским культом. Когда Европу снова пытаются перекроить силой и рассказывают, что те или иные народы якобы не заслуживают самостоятельного существования", - сказал он.

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Президент отметил, что все это сегодня направлено против Украины. "Но для того и так, чтобы завтра быть направленным против других. Видно уже даже очередность, как может пойти агрессия: Балтия, Польша, Балканы и дальше", - добавил глава государства.

Зеленский отметил, что нынешний российский режим не признает границ, потому что ему недостаточно даже Европы. В частности, по его словам, российский режим уже разрушал Сирию и хаотизирует Сахель, инвестирует в террор и подрывает жизнь там, куда может дотянуться, там, где не встречает противодействие.

"Он использует все, чтобы страны ослабевали: от энергоресурсов до продовольствия. В ХХІ век он вернул весь арсенал веков прошлых - от блокады моря до массового похищения детей нашего народа с оккупированной территории Украины, чтобы "перевоспитать" их совсем другими - в ненависти к родному дому", - заявил Зеленский.

Как добавил президент, российский режим шантажирует весь мир, чтобы в мире боялись ему действительно на полную противодействовать. "Он найдет путь, чтобы дестабилизировать всех, дестабилизировать Европу, дестабилизировать вас. Таким может быть завтра. Завтра - если Украина не выиграет", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, эта битва, которая продолжается сейчас против российских оккупантов - продолжается на земле украинской Харьковщины и Донетчины, в приграничье с Россией и на подступах к Херсону, в подполье в Бердянске, Мелитополе и Крыму, в небе Украины, в нашем Черном море.

"Эта битва за Украину сейчас - имеет такое же экзистенциальное значение для Европы, как и битвы, выигранные предыдущими поколениями европейцев. Эта битва является перепутьем. Моментом, когда все вместе можем написать сейчас историю, как нужно нам, или можем стать жертвами истории - как нужно ему, нашему врагу", - сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что этот враг является общим для Украины и Европы. "Мы должны помнить, что извне - враг, который не оставляет ни наций, ни буквально людей там, куда он приходит. Не оставляет ни права на разговоры, ни возможностей выбирать, как жить людям. Жизни он не оставляет. Посмотрите, что такое российский контроль. Это выжженные, безлюдные руины наших городов и сел. Это факт. Посмотрите, во что Путин превращает свою же страну и своих же людей. Это территория обесцененной жизни. Буквально обратная сторона всего, что ценно для нас - для нас с вами. Противоположность свободе. Противоположность равенству. Противоположность братству. А значит, противоположность Европе. Это анти-Европа. Вот что такое Путин", - подчеркнул Зеленский.

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Как сообщал УНИАН, 6 июня Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли во Францию с целью участия в важных мероприятиях. Глава государства должен встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом США Джо Байденом.

Ранее украинский лидер говорил, что российский лидер не сумасшедший, а опасный, и это гораздо страшнее.

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