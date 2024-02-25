По словам президента, сейчас продолжается аудит украинской линии обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции ответил на вопрос журналиста относительно строительства фортификационных сооружений на фронте.

"Сейчас за это будут отвечать Главнокомандующий и Министр обороны Украины. Для этого и делается аудит. После того, как его сделают, мы увидим слабые места. Кстати, насколько мне известно, что на Купянском направлении, у "Хортицы" (группа войск ВСУ - УНИАН), у нас все это было сделано на достаточно высоком уровне. И это берется в пример для других направлений", - сказал президент.

Линия обороны Украины: что нужно знать

Ранее испанское издание El Mundo сообщало, что Украина перешла к разработке оборонной стратегии. Среди одного из пунктов - строительство собственной линии обороны, которая будет похожа на ту, которую использовала Россия на Юге, чтобы остановить украинское контрнаступление.

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По мнению сотрудника аналитического центра Royal United Services Institute Эдварда Арнольда The Telegraph, ВСУ используют необычную тактику на фронте. В частности, Украина удерживает оборонительные рубежи и одновременно ведет контрнаступление в надежде найти слабые места, которые могут привести к краху оборонительных линий врага.

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