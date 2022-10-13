Украине нужно предоставить достаточное количество современных систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что необходимо для того, чтобы уже в ближайшее время закончить войну, развязанную Россией.

Выступая по видеосвязи на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, он призвал политиков на всех уровнях защищать предоставление Украине достаточного количества современных систем противовоздушной и противоракетной обороны.

"Уже в этом году мы должны защитить наше небо от террора России. И если это будет сделано, то это будет фундаментальный шаг, чтобы уже в ближайшее время закончить эту войну", - подчеркнул Зеленский.

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Президент Украины сказал, что необходимо продолжать диалог, чтобы еще больше сократить возможности России финансировать войну.

"В частности, жизненно необходимо лишить государство-агрессора прибылей от экспорта нефти и газа. Россия должна увидеть ноль на счетах, чтобы задуматься о пользе мира. Именно таким должен быть смысл санкционных пакетов ЕС", - подчеркнул Зеленский.

Также, по его словам, надо продолжать диалог, чтобы наконец найти, как заставить Россию выполнить требование МАГАТЭ и всего человечества – обеспечить демилитаризацию ЗАЭС.

"Россия должна не просто вывести оттуда военную технику, а забрать всех своих боевиков", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что также надо продолжать диалог для того, чтобы привлечь и Россию как государство-агрессора, и каждого из российских убийц и палачей к ответственности за все преступления на этой войне, за каждое проявление террора.

"Когда эти юридические механизмы будут созданы и заработают - это станет одной из самых мощных гарантий долгосрочного мира", - подчеркнул президент Украины.

Признание ПАСЕ России страной-террористом: что известно

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла Резолюцию "Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины", в которой впервые появляется признание нынешнего российского режима террористическим.

Согласно документу, ПАСЕ признает нынешний российский режим террористическим и призывает страны-участницы Совета Европы предоставить Украине системы противовоздушной обороны.

Также организация призывает ускорить создание Специального Международного трибунала для привлечения к ответственности за преступление агрессии против Украины.