По словам президента, командующие объединенных стратегических группировок войск прекрасно понимают, что их задание – делать все, чтобы подавлять огонь террористов.

Президент Владимир Зеленский провел сегодня заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении. "Провел заседание Ставки - сугубо по фронтовой ситуации и ситуации по безопасности. Общий доклад сделал главнокомандующий. Был доклад разведки. Детально - по конкретным боевым направлениям, от командующих группировок наших войск. ОСГВ "Хортица" – ключевое внимание Бахмута. ОСГВ "Таврия" - обсудили Донецкое и Запорожское направления. Был подробный доклад генерала Тарнавского. ОСГВ "Одесса" - доклад о ситуации на южном направлении, в частности относительно того, что касается Херсона и Херсонской области", - отметил он.

Также, по его словам, во время заседания не оставили без внимания север Украины, ситуацию на границах.

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"Командующие прекрасно понимают, что их задание – делать все, чтобы подавлять огонь террористов. И постоянно работаем с партнерами над тем, чтобы дальнобойность наших возможностей росла", - заявил Зеленский.

Ситуация вокруг Бахмута

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности пояснил, что оборона на Донбассе позволяет ВСУ подготовить резервы для наступления. Также продолжается оборона Бахмута, поскольку его удержание позволяет наносить врагу большие потери.

Кроме этого заместитель министра обороны Анна Маляр предупредила, что наблюдается чрезмерная активизация российской информационной кампании, которая сопровождает штурмование Бахмута.

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