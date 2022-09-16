Президент Владимир Зеленский прокомментировал резолюцию Международного агентства по атомной энергии по созданию зоны безопасности на Запорожской атомной электростанции.
Об этом он заявил своем видеообращении в конце 204-го дня войны.
"Сегодня была принята важная резолюция МАГАТЭ – резолюция с требованием к России прекратить все действия против Запорожской атомной станции на самой станции, на любом другом атомном объекте в Украине. Хотя международные организации часто ограничены в своих возможностях реагировать, но мы видим, что МАГАТЭ четко определяет источник радиационной опасности, а именно: российское военное присутствие на Запорожской станции, российские действия против атомной станции", - отметил глава государства.
Поэтому, как подчеркнул президент, полная демилитаризация станции, немедленный вывод оттуда всех российских военных – это единственное, что может обеспечить выполнение этой резолюции МАГАТЭ.
"И это тоже базовый элемент глобальной безопасности. Пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, мир остается на грани радиационной катастрофы – худшей, чем даже Чернобыльская. И это общая ответственность всех в Европе и в мире – убрать российское присутствие с территории ЗАЭС", - сказал Зеленский.
Как сообщал УНИАН, Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), состоящий из представителей 35 государств-членов ООН, принял резолюцию, в которой требует от России немедленно прекратить оккупацию Запорожской АЭС.