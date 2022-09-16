Как подчеркнул президент, полная демилитаризация станции, немедленный вывод оттуда всех российских военных – это единственное, что может обеспечить выполнение этой резолюции МАГАТЭ.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал резолюцию Международного агентства по атомной энергии по созданию зоны безопасности на Запорожской атомной электростанции.

Об этом он заявил своем видеообращении в конце 204-го дня войны.

"Сегодня была принята важная резолюция МАГАТЭ – резолюция с требованием к России прекратить все действия против Запорожской атомной станции на самой станции, на любом другом атомном объекте в Украине. Хотя международные организации часто ограничены в своих возможностях реагировать, но мы видим, что МАГАТЭ четко определяет источник радиационной опасности, а именно: российское военное присутствие на Запорожской станции, российские действия против атомной станции", - отметил глава государства.

Видео дня

Поэтому, как подчеркнул президент, полная демилитаризация станции, немедленный вывод оттуда всех российских военных – это единственное, что может обеспечить выполнение этой резолюции МАГАТЭ.

"И это тоже базовый элемент глобальной безопасности. Пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, мир остается на грани радиационной катастрофы – худшей, чем даже Чернобыльская. И это общая ответственность всех в Европе и в мире – убрать российское присутствие с территории ЗАЭС", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), состоящий из представителей 35 государств-членов ООН, принял резолюцию, в которой требует от России немедленно прекратить оккупацию Запорожской АЭС.

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