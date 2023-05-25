По мнению президента, чем больше российских оккупантов будет взято в плен, тем больше украинцев можно будет освободить.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинских военных увеличивать обменный фонд. По мнению президента, чем больше российских оккупантов будет взято в плен, тем больше украинцев можно будет освободить.

В вечернем видеообращении президент напомнил, что сегодня из российского плена удалось вернуть еще 106 украинских воинов, которые сражались на Бахмутском направлении.

"Очень важно то, что о многих из этих 106 человек вообще не было никакой информации – они считались без вести пропавшими. Но мы их нашли и вернули домой. 8 офицеров и 98 солдат и сержантов...", - отметил он.

Зеленский поблагодарил всех причастных к освобождению украинцев службам и должностным лицам, а также Каждому украинскому военнослужащему, который обеспечил наличие у Украины соответствующего обменного фонда.

"Это должны помнить все на передовой: чем больше российских пленных возьмем, тем больше наших людей вернем", - сказал он.

Обмен пленными

Сегодня из российского плена удалось вызволить еще 106 защитников - восемь офицеров и 98 военнослужащих рядового и сержантского состава.

В то же время, 68 из освобожденных воинов считались пропавшими без вести.

По данным координационного штаба по обращению с военнопленными, по меньшей мере семеро уволенных защитников имеют различные травмы: пулевые и осколочные ранения, ожоги и переломы, а также обостренные хронические заболевания.

Кроме того, сегодня также возвращены тела двух иностранцев и украинки.

Всего с начала полномасштабного вторжения удалось вернуть домой 2 тыс. 430 человек, из которых 139 гражданских.

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