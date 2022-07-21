По словам президента, каждый вражеский обстрел усиливает стремление Украины к победе над оккупантами.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что каждый обстрел российскими оккупантами - это аргумент, чтобы Украина получила больше HIMARS.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Сегодня российская армия снова обстреляла из реактивной артиллерии Салтовский район Харькова - сугубо гражданские объекты. Жилой дом, торговые павильоны, общественный транспорт. По состоянию на это время известно о трех погибших, более двадцати человек - в списке раненых", - констатировал глава государства.

Кроме того, добавил он, из "Ураганов" оккупанты обстреляли и Славянскую громаду на Донбассе, ударили "Искандерами" по Краматорску.

"И каждый из таких российских обстрелов - это аргумент, чтобы Украина получила больше "Хаймарсов" и другого современного эффективного вооружения. Каждый из таких обстрелов только усиливает наше стремление к победе над оккупантами. Непременно это будет", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты уже доставили в Украину 12 систем HIMARS и на этой неделе объявили о намерении передать еще 4 таких системы, а всего США и союзники на данный момент обязались передать ВСУ 20 таких систем.