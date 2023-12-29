Речь идет об одноразовой денежной помощи.

Президент Украины подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно назначения и выплаты одноразовой денежной помощи".

Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины. Законом устанавливается право составить личное распоряжение на случай своей гибели (смерти) о выплате единовременной денежной помощи следующим категориям граждан:

Лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты;

военнослужащим, военнообязанным или резервистам (призванным на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве);

работникам объектов критической инфраструктуры;

государственным служащим;

должностным лицам местного самоуправления;

полицейским.

"Вышеуказанные категории граждан смогут определять, кому и в каких процентах будет выплачиваться единовременное денежное пособие в случае их смерти или гибели. В то же время, независимо от содержания личного распоряжения право на единовременное денежное пособие имеют малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети, нетрудоспособная вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители погибшего (умершего) лица", - говорится в сообщении.

В случае отсутствия личного распоряжения на соответствующую долю единовременной денежной помощи имеют право:

дети, в том числе усыновленные, зачатые при жизни погибшего (умершего) человека и рожденные после его смерти; дети, в отношении которых погибшее (умершее) лицо при его жизни было лишено родительских прав; Один из супругов, переживший погибшее (умершее) лицо; родители (усыновители) погибшего (умершего) лица, если они не были лишены в отношении его родительских прав или их родительские права были восстановлены на время его гибели (смерти); внуки погибшего (умершего) лица, если на момент его гибели (смерти) их родители погибли (умерли); женщина (мужчина), с которой (с которым) погибшее (умершее) лицо проживали одной семьей, но не состояли в браке между собой или в любом другом браке (при условии, что этот факт установлен решением суда, вступившим в законную силу); иждивенцы погибшего (умершего) лица, определенные в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Правительство должно привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с законом, с тем, чтобы обеспечить с апреля 2024 года возможность составлять личное распоряжение.

Военное вознаграждение для ВСУ - последние правки Минобороны

Министерство обороны Украины расширило перечень военнослужащих, которые могут претендовать на дополнительное вознаграждение. Среди прочего увеличены выплаты раненым, инструкторам учебных центров, срочникам и курсантам, сообщили в ведомстве.

Там отметили, что в ближайшее время дополнительное вознаграждение поступит на счета следующих категорий военнослужащих. В частности, 100 000 гривен получат военнослужащие ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, которые осуществляют огневое поражение противника, без условия пребывания в районе ведения боевых действий (ранее они получали 30 000). Такую же сумму получат военнослужащие, осуществляющие разминирование в районах ведения боевых действий (ранее они получали 30 000).

Кроме того, 50 000 гривен получат военнослужащие из состава командования и штабов (в том числе вне районов ведения боевых действий), которые осуществляют управление частями и подразделениями, ведущими боевые действия (ранее они получали 30 000).

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