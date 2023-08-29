Свое почтение павшим героям выразил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный и Кирилл Буданов.

Президент Украины Владимир Зеленский в День памяти погибших защитников и защитниц возложил цветы к Стене Памяти павших воинов, что на Михайловской площади в Киеве.

Каждый год 29 августа мы чтим память украинцев и украинок, которые отдали свои жизни, защищая Украину, ее независимость, свободу для всех украинцев, целостность Украины и право Украины быть среди свободных наций, отметил президент в своей речи.

"Каждое из таких слов имеет необычайный вес, но все же нет таких слов, которых было бы достаточно, чтобы описать полностью ту силу, величие и самопожертвование героя, который остается навечно в бою, чтобы только его народ сохранил волю и одержал победу", - подчеркнул он.

Президент отметил, что слова всегда меньше, чем то, что человек чувствует. Поэтому сегодня благодарность украинцев павшим защитникам покажут искреннее уважение, слезы и молчание, которое сегодня будет звучать громче, чем любые слова.

Зеленский возложил цветы к Стене памяти и почтил погибших минутой молчания.

Он также передал ордена "Золотая Звезда" членам семей украинских защитников, которые были удостоены звания Героя Украины посмертно.

Свое почтение павшим героям выразил и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

"Не забудем подвигов украинских героев, которые в борьбе за Родину, за свободное будущее родных и близких, отдали самое ценное - свои жизни ... склоняем головы перед храбростью и верностью наших воинов", - написал он в своем Telegram-канале.

В День памяти погибших защитников почтил их и глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. В частности, он подчеркнул, что Украина сегодня переживает наибольшее испытание в своей новейшей истории и теряет в этой борьбе своих защитников и защитниц.

Буданов напомнил, что среди поколений борцов за свободу Украины – и сотрудники военной разведки.

"И сегодня воины-разведчики уничтожают врага на всех направлениях боевых действий, проводят специальные операции, рейды в тылы, нагоняя ужас на российских оккупантов и "любимый русского мира" ежеминутно напоминая, что им не рады на украинской земле", - сказал он.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил каждому, кто сейчас отстаивает свободу, демократию и независимую Украину, и тем, кто навеки стал защитником Украины.

"Память о воинах, погибших за независимость Украины, живет и будет жить в сердце каждого украинца. В каждом несокрушимом украинском городе и селе. В свободной, суверенной и независимой Украине", - подчеркнул Шмыгаль.

День памяти защитников Украины - детали

29 августа в Украине отмечается День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Этот день установлен указом президента Украины от 23 августа 2019 года.

Память защитников и защитниц Украины чтят именно 29 августа не случайно. Именно в этот день в 2014 году во время Иловайской операции произошел мощный прорыв украинской группы войск из российского окружения, во время которого погибло наибольшее количество украинских воинов.

По данным Украинского института национальной памяти, 366 украинских воинов погибли, 429 - получили ранения, 158 - пропали без вести, 300 - оказались в плену.

Однако, 29 августа вспоминают не только тех, кто погиб в Иловайской трагедии, но и десятки тысяч павших защитников и защитниц Украины.

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