Глава государства подчеркнул, что как бы это ни было сложно - надо проявлять силу.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что одна из главных задач Сил обороны на эту зиму - не дать российским захватчикам перехватить инициативу и укрепиться. Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам по итогам проведения Ставки Верховного главнокомандующего.

"Задача нашего государства - и сейчас, зимой, как бы это ни было сложно, - проявлять силу и не давать врагу перехватить инициативу, не давать им укрепиться. Я благодарю всех, чьи действия обеспечивают именно это для Украины-нашу возможность делать свои шаги. Хочу сегодня особо отметить воинов, которые проявили себя больше всего – и сейчас, в боях и зимой, и этой осенью", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что на заседании Ставки с докладами по оперативной ситуации выступили Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный и командующие, ответственные за различные оперативные направления.

Видео дня

"Купянск, Лиман и все донецкие направления, юг. Я благодарю всех солдат и командиров за стойкость, отвагу", - сказал Зеленский.

Война в Украине - прогнозы

Как сообщал УНИАН, по мнению американского издания The Wall Street Journal, на фоне не совсем удачного летнего контрнаступления и проблем с поставками западного оружия, Украина вынуждена перейти к обороне, чтобы остановить дальнейшее продвижение российского агрессора. Если все сложится хорошо, Украина сможет снова наступать только весной 2025 года.

Вас также могут заинтересовать новости: