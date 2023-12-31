Бойцы ВСУ получили их за продемонстрированные результаты.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил наградами почти 700 воинов за продемонстрированные результаты на передовой в войне с армией РФ.

Об этом глава государства сказал во время вечернего обращения к украинцам. Особенно он выделил работу ГУР - там за свои достижения четверо защитников получили "Героя Украины".

"Накануне я подписал несколько указов - указов о почете для наших воинов, о нашей им благодарности. И хочу о них сказать сегодня. Почти 700 воинов. Армия. Воздушные силы. ВМС. ГУР. Пять Героев Украины, и четыре из них – именно разведчики, воины Главного управления разведки. Те, о чьей героической работе сейчас еще нельзя рассказывать, но которым мы все должны поблагодарить. Наши герои", - сообщил Зеленский.

Как сообщил президент, он во время поездки в Авдеевку лично вручил награду "Золотая Звезда" Героя Украины воину Вооруженных Сил, младшему сержанту Игорю Тимощуку. "Это очень крепкий парень. Сильный командир. Один из тех, кто действительно вдохновляет", - отметил глава государства.

Также, еще четыре воина отмечены "Крестами боевых заслуг": солдат Олег Дуженький из 130-го отдельного разведбата, солдат Никита Каляев из 115-й отдельной механизированной бригады Корпуса резерва украинских сухопутных войск, капитан Богдан Мазуренко из 35-й отдельной бригады морской пехоты и майор Роман Стрижобик - 47-ой отдельной механизированной бригады.

"Спасибо, ребята, вам каждому! И за такими наградами - названия, которые говорят сами за себя, и храбрость, которая тем красноречивее, чем меньше слов добавляешь к ней. Работино, Запорожская область. Пригород Горловки, Донецкая область. Херсонщина, левобережье Днепра. Красногоровка и Степное, Донецкая область", - отметил Зеленский.

"Все из этих почти 700 воинов, отмеченных сейчас, а также медики, которые тоже отмечены и которым мы все благодарны за спасение наших военных, - все они проявили себя на передовой в боевых бригадах, в защите наших людей и всей Украины. И 31 декабря, и 1 января, и в каждый день праздничный, и в каждый день будничный нашу Украину оберегают такие люди, такие украинцы и украинки", - добавил президент.

"Сила и гордость нашего народа. И я хочу особенно поблагодарить всех, кто в бою, на боевых постах, на боевых заданиях сейчас! Всем, кто на фронте. Всем, кто защищает наше украинское небо и сейчас, в этот день, - Кропивницкий и область. К сожалению, снова сегодня российские удары. И ребята будут защищать наше небо и этой ночью, и завтра. Всем, кто лечит наших воинов. Кто на дежурстве сейчас в ГСЧС Украины. В местных органах власти. И всем, кто и Новый год использует, чтобы закрыть очередной сбор для ребят на передовой", - добавил президент.

Зеленский благодарит каждого, кто работает и будет работать на украинских оборонных предприятиях - без выходных.

"И всем, кто уже завтра, 1 января, не теряя времени, продолжит коммуникацию с партнерами Украины, чтобы в следующем году у нашего государства было как можно больше сил и средств, чтобы бороться против российского зла", - сообщил Зеленский.

Зеленский пообещал ВСУ жилье от государства

5 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что всем украинским воинам рядового и офицерского состава, которые с начала полномасштабной российской войны получили звание Героя Украины, и членам семей тех, кто удостоен этого звания посмертно, будет предоставлено жилье от государства.

"Украина защищает тех, кто защищает Украину", - подчеркнул тогда лидер государства.