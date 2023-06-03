Зеленский назвал Путина слабым человеком.

Российский лидер Владимир Путин ведет себя, как загнанный зверь, который боится потерять жизнь, а потому прибегает к угрозам.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal. Он напомнил, что Путин постоянно запугивает мир ядерным оружием, чтобы показать свою силу. Зеленский считает российского президента слабым человеком.

"Ведомый зверь, он боится потерять свою жизнь. Он должен бояться силы мира. Он понимает силу. Если мы говорим об изоляции Российской Федерации, круг этих людей - то надо делать это мощно", - подчеркнул глава государства.

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Конец режима Путина - как это может произойти

Бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж считает, что Путин в РФ может быть устранен теми, кто недоволен тем, что российские власти начали полномасштабную войну против Украины.

Российский оппозиционер, полковник ФСБ Геннадий Гудков заявил, что Владимир Путин может стать жертвой своих собственных подчиненных - министра обороны Сергея Шойгу и главнокомандующего ВС РФ Валерия Герасимова.

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