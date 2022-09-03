Президент подчеркнул, что правоохранители должны как можно быстрее выяснить, почему это произошло и кто принес боевое оружие на это городское мероприятие.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал детонацию снаряда на выставке в Чернигове: все виновные будут привлечены к ответственности.

Об этом он заявил во время вечернего видеообращение.

"Имеем сегодня абсолютно недопустимое событие в Чернигове...", - отметил президент.

Видео дня

Зеленский напомнил, что среди пострадавших дети, а маленький мальчик сейчас в тяжелом состоянии в реанимации.

"Правоохранители должны как можно быстрее выяснить, почему это произошло, кто принес боевое оружие на это городское мероприятие. Все виновные должны быть привлечены к ответственности и будут", - подчеркнул он.

Глава государства призвал представителей местной власти и правоохранителей по всей стране следить, чтобы такое не повторилось.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 сентября, в Чернигове во время проведения выставки оружия военнослужащие территориальной обороны демонстрировали гражданскому населению оружие и боеприпасы. Во время демонстрации один из боеприпасов сдетонировал. В результате этого были травмированы пять человек, среди них четверо детей возрастом от 2 до 12 лет.

В пресс-службе горсовета впоследствии сообщили, что, по предварительной информации, сдетонировал противотанковый снаряд, который попал в крышу одного из частных домов - новостройки в этом микрорайоне. В то же время местные СМИ информировали, что выстрелил противотанковый гранатомет, когда мальчик, который пришел на выставку, взял его в руки.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения правил обращения с оружием (ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины).

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