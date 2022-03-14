Президент напомнил, что благодаря этим переговорам из разных областей Украины сегодня удалось эвакуировать 5 тыс. 550 человек, а за 6 дней уже более 130 тыс. человек.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о переговорах с РФ и подчеркнул их необходимость.

Об этом он заявил в видеообращении.

Президент напомнил, что ежедневно в видеоформате говорят представители делегаций Украины и РФ.

"У нашей делегации задача четкая - сделать все, чтобы состоялась встреча президентов, встреча, которую, я уверен, ожидают люди. Понятно, что это сложная история, трудный путь, но путь нужен. И наша цель, чтобы в этой борьбе, в этой переговорной сложной работе Украина получила необходимый результат, необходим для мира и безопасности. Чтобы мы имели гарантии нормальные и действенные. Не как по Будапештскому меморандуму, не как в нашем небе, а такие, чтобы украинцы могли сказать: вот это работает, вот это гарантии", - отметил он.

Зеленский отметил, что говорить нужно, ведь благодаря этим переговорам из разных областей Украины сегодня удалось эвакуировать 5 тыс. 550 человек, а за 6 дней уже более 130 тыс.

В то же время, он рассказал, что гумкоридор в Мариуполь остается перекрытым.

"Мы сделали все, что необходимо, и обеспечили тишину. Российские войска сорвали движение груза и автобусов, но мы будем пробовать снова до тех пор, пока не сможем помочь нашим людям, потому что они наши", - подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее у Зеленского сказали, после чего состоятся новые переговоры между Украиной и Россией. Так, четвертый раунд переговоров между Украиной и Российской Федерацией пройдет после того, как будут наработаны "юридические форматы".

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