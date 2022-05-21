Президент Владимир Зеленский наградил еще более 200 защитников Украины.
Об этом глава государства сообщил во время вечернего видеообращения.
"Подписал сегодня и очередной указ о награждении наших защитников. 202 военнослужащих Вооруженных сил Украины отмечены государственными наградами", - сказал он.
Зеленский отметил, что в целом за время полномасштабной войны уже более 14 тыс. украинских защитников и защитниц были награждены за храбрость и эффективность в обороне страны и в помощи украинским гражданам.
Напомним, Зеленский предложил создать механизм конфискации активов РФ в пользу Украины.