Уже более 14 тысяч украинских защитников были награждены за храбрость и эффективность в обороне страны.

Президент Владимир Зеленский наградил еще более 200 защитников Украины.

Об этом глава государства сообщил во время вечернего видеообращения.

"Подписал сегодня и очередной указ о награждении наших защитников. 202 военнослужащих Вооруженных сил Украины отмечены государственными наградами", - сказал он.

Зеленский отметил, что в целом за время полномасштабной войны уже более 14 тыс. украинских защитников и защитниц были награждены за храбрость и эффективность в обороне страны и в помощи украинским гражданам.

Напомним, Зеленский предложил создать механизм конфискации активов РФ в пользу Украины.

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