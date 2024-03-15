Президент Украины сегодня провел новые военные совещания.

Президент Украины Владимир Зеленский провел военные совещания, во время которых были определены самые уязвимые места России и дальнейшие действия украинской стороны.

В частности, на встрече присутствовали глава ГУР Буданов и другие известные лица среди военного руководства Украины. Детали уточнил Зеленский в своем Telegram.

"Сегодня были важные военные совещания. Во-первых, заслушал доклад Главкома Александра Сырского. Утром он вернулся с Авдеевского направления и рассказал о ситуации там, на месте, и на других ключевых участках фронта", - отметил глава государства.

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По его словам, согласовали дальнейшие действия.

"Во-вторых, вместе с Главкомом, начальником ГШ Анатолием Баргилевичем, министром обороны Рустемом Умеровым, председателем СБУ Василием Малюком, начальником ГУР МО Кириллом Будановым и заместителем Главнокомандующего ВСУ, ответственным за направление беспилотных систем, Вадимом Сухаревским определили самые уязвимые места врага, те, где мы можем нанести ему наибольший вред. И будем наносить", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что чем больше российское государство будет терять и чем больше будет цена его агрессии, тем ближе будет "справедливое завершение этой войны".

Кроме того состоялось совещание с представителями Кабмина, ОПК и других ведомств по производству высокотехнологичных дронов для проведения этих и других будущих операций.

"В Украине есть такое оружие, но оно должно становиться более дальнобойным, массовым и мощным. Определили соответствующие задачи и сроки. Ни один российский теракт не должен оставаться без ответа", - отметил Зеленский.

Главнокомандующий ВСУ посетил Авдеевское направление

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский сообщил сегодня, что побывал на Авдеевском направлении, где враг уже несколько суток подряд пытается прорвать оборону наших войск в полосах трех бригад. Россияне ежедневно бросают в бой штурмовые подразделения на технике и в пешем порядке, наступательные действия сопровождают интенсивным огнем артиллерии и активным применением FPV дронов и дронов со сбросами.

Он отметил, что были приняты все необходимые меры для укрепления обороны и организации постоянного взаимодействия между всеми элементами оперативного построения на этом направлении.

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