Украина работает над тем, чтобы открыть для отечественных производителей рынки Латинской Америки и в других важных частях мира.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина должна сохранить глобальную роль в обеспечении продовольственной безопасности мира.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам.

Глава государства рассказал о своем участии в заседании высокого уровня по продовольственной безопасности, которое состоялось на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

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"Тематика продовольственной безопасности для нашего государства стратегически важна. Это то, что мы имеем и должны сохранить глобальную роль. Это то, что дает нам экономическую силу и усиливает наше моральное лидерство, лидерство народу, который помогает другим даже тогда, когда сам находится в тяжелых обстоятельствах", - подчеркнул Зеленский.

"Мы участвуем в реализации Продовольственной программы ООН и помогаем странам Африки. Мы возобновили наш морской аграрный экспорт. И это позволяет нам экспортировать нашу аграрную продукцию странам уже на трех континентах. Работаем над тем, чтобы открыть для наших производителей рынки Латинской Америки и других важных частей мира", - сказал президент.

Напомним, также Зеленский рассказал можно ли защитить Харьков от ракет оккупантов. Президент заверил, что международные партнеры хотят нам помочь в решении этого вопроса.

Также глава государства заверил, что Украина может найти деньги для того, чтобы сделать безопаснее небо над Харьковом.

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