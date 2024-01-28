Как отметил Подоляк, все должны понимать, что Россия не успокоится.

В Офисе президента жестко раскритиковали и объяснили, чем грозит Украине заморозка войны с Россией. Этот вариант все чаще упоминают западные аналитики и СМИ.

"Это нелепейший сценарий. Все, что касается заморозки конфликта. Это один из самых трагичных для демократической цивилизации сценариев", - заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, заморозка войны не решает никаких задач:

"Наоборот, это будет частичное снижение интенсивности боевых действий, но при сохранении атак РФ по территории Украины, при сохранении темпов реинвестиции в военное производство и накопления техники в России".

Как отметил Подоляк, все должны понимать, что Россия не успокоится, будет накапливать ресурсы, а также продолжать вливать деньги в пропаганду и эскалацию конфликтов в других регионах.

При этом советник главы ОПУ согласился с тем, что стратегию необходимо изменять с учетом меняющихся реалий. И главной задачей Украины должно оставаться разрушение логистической инфраструктуры России на оккупированных и приграничных территориях.

Новая стратегия Запада по войне в Украине - что сообщалось

Напомним, The Washington Post написал, что Администрация президента США Джо Байдена работает над долгосрочной стратегией поддержки Украины. Отмечалось, что эта стратегия уменьшит акцент на деоккупации захваченных РФ территорий и сосредоточится на помощи в отражении новых вражеских наступлений.

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