Украинский командующий читает военные труды одного из российских топ-офицеров.

Украинское командование должно уважать начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова как военного противника хотя бы до момента нашей победы. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный в интервью Дмитрию Комарову.

По мнению украинского генерала, Герасимова следует уважать, чтобы добиться победы над Россией.

"Мне интересно его мнение как военного. Его нельзя недооценивать. Он сильный, коварный и непредсказуемый. Одним словом — это сильный враг, которого мы военные должны уважать", — сказал командующий ВСУ.

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Залужный отметил, что Герасимов – единственный российский военачальник, которого кого он постоянно читает.

Кто такой Валерий Герасимов

Герасимов занимает должность начальника Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации и по совместительству первого заместителя министра обороны РФ уже более 10 лет.

Свою военную карьеру Герасимов начинал еще при СССР. А в путинскую эпоху он прославился, как автор стратегии "гибридной войны", которую Россия развязала против Украины.

Однако в классической войне Герасимов оказался не так искусен, как в гибридной. Согласно оценке, которую дала британская разведка, именно Герасимов составил план по захвату Донбасса после провала изначального блицкрига 2022 года. Этот план провалился.

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