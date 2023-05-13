Залужный назвал своего главного визави в российском Генштабе / фото УНИАН, Виктор Ковальчук

Украинское командование должно уважать начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова как военного противника хотя бы до момента нашей победы. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный в интервью Дмитрию Комарову.

По мнению украинского генерала, Герасимова следует уважать, чтобы добиться победы над Россией. 

"Мне интересно его мнение как военного. Его нельзя недооценивать. Он сильный, коварный и непредсказуемый. Одним словом — это сильный враг, которого мы военные должны уважать", — сказал командующий ВСУ.

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Залужный отметил, что Герасимов – единственный российский военачальник, которого кого он постоянно читает.

Кто такой Валерий Герасимов

Герасимов занимает должность начальника Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации и по совместительству первого заместителя министра обороны РФ уже более 10 лет. 

Свою военную карьеру Герасимов начинал еще при СССР. А в путинскую эпоху он прославился, как автор стратегии "гибридной войны", которую Россия развязала против Украины. 

Однако в классической войне Герасимов оказался не так искусен, как в гибридной. Согласно оценке, которую дала британская разведка, именно Герасимов составил план по захвату Донбасса после провала изначального блицкрига 2022 года. Этот план провалился.

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