Кроме того, тогда были отмечены еще три корабля вражеского флота.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал мощное видео атаки на базу российских кораблей в порту оккупированного Бердянска. Операцию провели год назад-24 марта 2022 года.

Как сообщил Залужный в Telegram, по вражеским кораблям ударили украинские ракеты. Большие десантные корабли "Орск", "Цезарь Кунников", "Новочеркасск" получили повреждения, "Саратов" был уничтожен. За 21 день на дно отправили и флагман Черноморского флота РФ - крейсер "Москва".

"Миф о неуязвимости российского флота разрушен меткими ударами ВСУ. Это еще раз доказало неопровержимый факт: на украинской земле враг не будет знать покоя: ни на суше, ни на воде", - прокомментировал Залужный.

Уничтожение "Саратова"

Год назад ВСУ разгромили корабль РФ "Саратов". В результате взрыва были повреждены еще три российских корабля. Командиры поврежденных десантных кораблей РФ в Бердянске в 2014 году изменили присяге и перешли на сторону оккупантов.

В 2014 году ВДК "Саратов" участвовал в незаконной оккупации Крыма, выполнил 4 похода в Средиземное море. В 2022 году, во время полномасштабной войны против Украины, корабль зашел в порт Бердянска. Где и был уничтожен украинскими военными.

Местонахождение " Саратова "сдал пропагандист канала "Звезда" Валентин Гвоздев. На борту могли располагаться до 1500 тонн техники и грузов.

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