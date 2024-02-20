Нынешний вариант документа предусматривает, что государство должно будет предоставить в ТЦК информацию о зарегистрированной технике, которая может понадобиться ВСУ.

Верховная Рада Украины планирует смягчить нормы по использованию техники предприятий, присутствующие в поданом в парламент Кабмином законопроекте о мобилизации. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко, информирует Liga.

По ее словам, нынешний вариант документа предусматривает, что Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей должна будет предоставить в территориальные центры комплектования и социальной поддержки информацию о зарегистрированных тракторах, самоходных шасси, самоходных сельскохозяйственных, дорожно-строительных машинах, сельскохозяйственной технике, которые могут понадобиться Силам обороны.

Издание уточняет, что с момента объявления всеобщей мобилизации эти транспортные средства запрещается перемещать между областями и за границу. Запрет может быть распространен и на передачу прав собственности, аренду и предоставление транспорта в качестве залога перед банками.

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"Запрет просто парализует. Да, Вооруженным силам нужна техника. Но большие хозяйства и так помогают Силам обороны. Вопрос к форме – как это прописали", - отметила депутат.

Она сообщила, что почти все фракции в ВР высказались против этого раздела. Сейчас в парламенте ищут формулировку, которая бы удовлетворила и военных, а также строительный и агросекторы.

В свою очередь член комитета по вопросам правовой политики Игорь Фрис сообщил, что правки по мобилизации техники уже подали.

"Относительно запрета заключать договоры об аренде и найме транспортных средств – будем стараться исключить эту норму. Если на заседании комитета правки не примут, их будут ставить на голосование на пленарном заседании", – сказал парламентарий.

Изменения в законодательство о мобивлизации - последние новости

7 февраля Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о мобилизации. В документе, в частности, прописано освобождение от военной службы людей, имеющих инвалидность любой группы.

Кроме того, предложено снизить призывной возраст с 27 до 25 лет, отменить срочную службу и ввести электронный кабинет военнообязанного.

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