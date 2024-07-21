По словам Александра Коваленко, местность является важным участком для российских войск.

Захваченное оккупантами село Прогресс Покровского района Донецкой области является важным участком для российских военных, которые пытаются создать буфер безопасности к югу от трассы Т0511. Об этом в эфире Еспресо рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, Прогресс - это село, которое замыкает между собой левый берег реки Волчья и Карловское водохранилище с выходом на Карловку - Нетайлово. Он уточнил, что это такая ось, по которой россияне пытались после захвата Авдеевки создать в перспективе себе буфер безопасности, полностью к югу от трассы Т0511.

"Это трасса, которая идет от Авдеевки через Очеретино и фактически на Покровск. Создавая именно такой буфер безопасности, южный фланг, фас, назовем его так, они имеют возможность держать, во-первых, оборону пользуясь естественной преградой - это река Волчья и Карловское водохранилище. Во-вторых, могут сконцентрировать свои силы и средства уже непосредственно или на Торецкое направление, или на ту самую трассу Т0504 от Покровска на Константиновку", - сказал Коваленко. Видео дня

Он подчеркнул, что на сегодня к трассе Т0504 у оккупантов есть преграда - это село Воздвиженка.

"Это село, которое достаточно неплохо укреплено, а за самим селом где-то примерно еще 4 км наших рубежей. То есть угроза как была и два месяца назад, три, полгода - она существует, потому что перерезать Т0504 - это одна из основных боевых задач. Но когда они выполнят - это будет не краткосрочная перспектива", - резюмировал Коваленко.

Захват оккупантами села Прогресс

Накануне стало известно о захвате Прогресса в Донецкой области. В частности, противник продвинулся в нескольких населенных пунктах: Красногоровке (Донецкая обл.), Песчаном (Харьковская обл.), возле Лозоватского, Новоалександровки, Прогресса и Андреевки (все - Донецкая обл.).

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