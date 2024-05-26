На фоне успешного удара ВСУ по загоризонтным РЛС "Воронеж-ДМ" под Армавиром возникает вопрос, может ли Украина повторить такие удары и есть ли еще в зоне досягаемости украинских дронов такие компоненты российской системы предупреждения о ракетном нападении.
Как отмечают аналитики Defence Express, РЛС под Армавиром были ближайшими от текущей линии фронта - 430 км.
Второй по дальности "Воронеж-ДМ" от Украины - всего в 450 км по прямой. Эта РЛС держит в зоне обзора сектор от Северной Атлантики до Италии. Однако она находится в Калининградской области на аэродроме Дунаевка, поэтому маршрут полета должен проходить через воздушное пространство Польши.
Если брать маршрут по территории РФ, то, как указывают аналитики, второй по дальности "Воронеж" находится в 900 км от границы с Украиной - под Санкт-Петербургом в Лехтухе. Это "Воронеж-М", работающий в метровом диапазоне. Его зона ответственности - Северное море и Северная Атлантика с пусковыми районами стратегических подводных лодок НАТО.
Также на расстоянии 1500 км, что сейчас является максимальной дальностью досягаемости украинских дальнобойных дронов-камикадзе, есть еще один "Воронеж-М" в районе города Орск Оренбургской области, он смотрит в сторону Китая.
"А если эти фантазии станут реальными, то единственным, что будет работать в РФ в сторону Европы, станет РЛС "Волга" в Беларуси, которая работает в дециметровом диапазоне и находится рядом с городом Ганцевичи. До нее от границы Украины около 110 км. Эта станция строилась еще во времена СССР, но вступила в строй только в 2003 году и находится в долгосрочной аренде РФ, то есть удар по ней - это удар по территории РФ", - отмечают аналитики.
Удары ВСУ по РЛС России
23 мая беспилотники поразили загоризонтную РЛС большой дальности "Воронеж-ДМ" в Краснодарском крае, которая входит в российскую систему раннего предупреждения о ракетном ударе.
Отмечалось, что основная задача этих РЛС - фиксация пусков баллистических ракет с ядерными боеголовками. Всего в России 10 загоризонтных РЛС "Воронеж" с различными диапазонами рабочих частот. На создание такой РЛС может уйти от 2 до 2,5 лет.