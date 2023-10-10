Россияне постоянно настаивают, что якобы держат ситуацию на атомной станции под полным своим контролем.

Политический аналитик, эксперт, бывший инженер-конструктор КБ "Южное" Александр Кочетков, прокомментировал попытки ГУР Минобороны взять под контроль Запорожскую атомную электростанцию и объяснил, почему россияне не воспользовались этими фактами для своей информационной пропаганды.

В эфире информационного телемарафона аналитик отметил, что некоторые так называемые российские "военкоры" писали об этих попытках, что "чуть ли не крейсером туда пришли и попытались атаковать"

"Такая информация была, неоднократно кстати была. С другой стороны, почему Соловьев, например, эту информацию не разгоняет. Потому что они перед всем мировым сообществом настаивают на том, что абсолютно точно контролируют Запорожскую атомную электростанцию и там не может произойти ничего чрезвычайного. Если они будут рассказывать об украинских попытках вернуть себе контроль, это будет означать, что они не совсем контролируют, у них возникают проблемы. Поэтому, они замалчивают эти наши попытки", - пояснил Кочетков.

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По его мнению такие попытки украинской разведки были вообще "такие достаточно рискованные". "Потому что захватить Энергодар принципиально возможно, удерживать его трудно. Вот во время наступления, как оно будет разворачиваться, тогда это будет реально. Это надо перекрывать все подъездные пути, чтобы они (российские оккупанты - УНИАН) не могли подъехать той самой своей артиллерией и начать долбить эту атомную станцию, не думая о последствиях и большой территории вокруг этой станции", - акцентировал Кочетков.

Он добавил, что также считает, что отдельно освобождать Запорожскую атомную электростанцию не очень перспективно "честно говоря, с чисто военной точки зрения, надо заодно с нашим наступлением Энергодар освобождать, Запорожскую атомную станцию освобождать. Тогда это будет эффективно", - подчеркнул Кочетков.

Что известно о попытках деоккупировать ЗАЭС

Украинская разведка Минобороны пыталась освободить Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию. О деталях трех спецопераций ГУР МО Украины стало известно после интервью главы украинской разведки Кирилла Буданова.

Он рассказал, что первая попытка была предпринята еще в августе 2022 года. И отметил, что после этого украинские разведчики еще дважды пытались высадиться на левом берегу, однако безуспешно.

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