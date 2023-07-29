В одном из последних сообщений Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) говорится о том, что эксперты организации, находящиеся на Запорожской атомной электростанции, увидели мины в буферной зоне. Но стоит подчеркнуть, что опасность они увидели, потому что им это позволили российские оккупанты.

Напомню, что ранее они не видели никаких мин или оборудованных позиций для российских военных на территории АЭС. Ведь экспертов МАГАТЭ просто никуда не пускали. То есть, чтобы увидеть бассейны-разбрызгиватели и пруд-охладитель, или посмотреть, что творится на крыше, надо получить разрешение российской ФСБ. И хотя еще с прошлого лета известно, что там под водой все заминировано, есть свидетели, которые видели, что происходит, эксперты МАГАТЭ оставались слепыми. Более того, когда было надо, российские оккупанты сначала проводили разминирование, чтобы эксперты МАГАТЭ посмотрели и сказали, что "мин нет".

Но зачем им сейчас позволили увидеть мины? На мой взгляд, чтобы переключить внимание СМИ и мирового сообщества от новости о переводе четвертого энергоблока ЗАЭС в "горячую остановку". А это - очень опасно.

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Напомню, что ранее в состоянии "горячая остановка" в разное время находились пятый и шестой энергоблоки ЗАЭС. Но сейчас их перевели в "холодную остановку". В частности, из-за того, что из-за нарушения норм эксплуатации, на них потекли парогенераторы, и они нуждаются в ремонте.

Однако угроза "горячей остановки" намного больше. Если простыми словами, то и в состоянии "холодная остановка", и в состоянии "горячая остановка", в блоках не происходит цепная реакция. Однако в "горячей остановке" вывести блок на минимально контролируемую мощность, чтобы цепная реакция началась, очень просто. Согласно регламенту, на это нужно всего 17 часов. А если еще и нарушать регламент, то можно быстрее.

При этом, блок выводится на минимально контролируемую мощность напрочь не для производства электроэнергии. А для того, чтобы накопить опасные радионуклиды. При отсутствии охлаждения расплавление ядерного топлива в реакторе начнется в течение суток, все это может привести к радиоактивному выбросу и загрязнению больших территорий.

...в "горячей остановке" вывести блок на минимально контролируемую мощность, чтобы цепная реакция началась, очень просто

Еще один момент - на фоне опасной "игры" с реакторами, россияне начали выпускать людей, персонал ЗАЭС, на выезд из Энергодара (с октября 2022 года оккупанты запрещали любое перемещение). По моей информации, многие сотрудники ЗАЭС воспользовались возможностью выехать на подконтрольную Украине территорию. А это были люди, которые имеют украинские лицензии, понимают, что такое АЭС, как все там работает и тому подобное. Как следствие, на ЗАЭС сейчас катастрофическая ситуация с персоналом. Когда, например, вместо 12 человек, которые должны выйти на работу согласно штатному расписанию, получается только 6.

Кроме того, оккупанты пытаются заменить украинский персонал российским - сотрудниками Смоленской и Курской АЭС. Однако эти "специалисты", во-первых, имеют только российские лицензии. Во-вторых, никогда не имели опыта эксплуатации реакторов типа ВВЭР-1000/320, ведь на этих российских АЭС эксплуатируются РБМК-1000. В-третьих, они не знакомы с модернизациями, которые прошли на нашей станции, не умеют работать с оборудованием, которое установлено на ЗАЭС. То есть, ни ухом ни рылом не знают, как работать с украинскими реакторами.

Еще одна проблема - на ЗАЭС уничтожено аварийное реагирование: аварийные центры не работают, пожарной части, которая обязательно должна быть полностью укомплектована, нет…

К сожалению, все это - от разрушенного аварийного реагирования до нарушения лицензии ГИЯР - украинская сторона оформила только в вербальную ноту. То есть, соответствующее письмо получил только гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Еще одна проблема - на ЗАЭС уничтожено аварийное реагирование

На мой взгляд, это крайне неверно. О нарушениях, которые Россия совершает на ЗАЭС, надо кричать на весь мир. Предоставлять уведомления информационными циркулярами для всех государств-членов МАГАТЭ, чтобы все видели, что Россия нарушает лицензию, переводя четвертый блок ЗАЭС в "горячую остановку". Поскольку в то время, когда мы не выносим такую информацию в публичное информационное пространство, на весь мир, то Россия, имея огромный штат агентов влияния, штампует ноты в МАГАТЭ одна за другой. Причем, с самыми нелепыми заявлениями вроде того, что Украина, мол, постоянно атакует ЗАЭС десятками беспилотников.

Действительно, в таких сообщениях нет логики. Но все выглядит так, что Украина проигрывает информационную войну вокруг ЗАЭС.

Ольга Кошарная, эксперт по вопросам ядерной энергетики и ядерной безопасности