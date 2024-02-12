Фактически это можно сравнить с преодолением минного поля, говорит Жданов.

Российские оккупационные войска построили "забор" из железнодорожных вагонов в Донецкой области. Он может стать рубежом обороны, говорит военный эксперт Олег Жданов.

"Это 30-километровый шлагбаум, можно так сказать. Они построили его от Еленовки до Волновахи (Донецкая область – УНИАН). Дело в том, что такой шлагбаум или забор из железнодорожных вагонов фактически может быть рубежом обороны. Для того, чтобы его преодолеть, надо делать бреши – либо артиллерией, либо инженеры должны его взорвать", – пояснил он в эфире "24 канала"

По его словам, для того, чтобы пройти эти бреши, потребуется сворачивать боевые порядки войск. Это будет снижать скорость их продвижения и в то же время повышать уязвимость.

Видео дня

"Фактически это можно сравнить с преодолением минного поля. Там также делается узкий проход, который мешает войскам на большой скорости преодолеть уязвимые места на поле боя. Но здесь есть и положительные моменты для нас. Первый: мы уверены, что эта железнодорожная ветка не будет использоваться в качестве транспортной артерии. Второй: раз они ее строят, значит предусматривают, что боевые действия могут вестись именно на этом рубеже", – резюмировал Олег Жданов.

"Крепость" из вагонов: что известно

На днях украинский мониторинговый проект DeepState сообщил, что россияне построили 30-километровый "царь-поезд" на Донбассе. Он состоит из более двух тысяч железнодорожных вагонов.

Отмечается, что такой поезд оккупанты могли "построить" из вагонов, которые были украдены россиянами на оккупированных территориях Украины. Это сооружение вполне можно рассматривать как отдельную линию обороны.

В то же время директор Defense Express Сергей Згурец говорит, что пересекать эту "крепость" с военной точки зрения будет трудно, хотя ее пробитие с использованием определенных средств не должно стать проблемой.

Вас также могут заинтересовать новости: