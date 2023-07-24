Штурм для оккупантов был безуспешен.

Воины-нацгвардейцы на Лиманском направлении уничтожили три новенькие российские танки Т-90М "Прорыв".

Об этом сообщает Нацгвардия Украины в Facebook. При этом шутят, что "Прорывы" не прорвались через позиции нацгвардейцев.

В сообщении сказано, что на Лиманском направлении враг пытался штурмовать позиции военнослужащих НГУ.

"Потерпев поражение штурмовики отошли, но впоследствии им на помощь выехала, так называемая, "гордость" российского танкостроения – новенькие Т-90М. Впрочем испытания лиманскими лесами и нашей обороной вражеская броня не прошла", - сказано в сообщении.

В Нацгвардии сообщили, что вражеские танки наехали на мины и не смогли дальше двигаться. Они были уничтожены окончательно нацгвардейцами из противотанкового оружия.

Офицер Нацгвардии с позывным "Физрук" пошутил, что на этом весь прорыв оккупантов закончился. Он рассказал, что наши бойцы перед позициями проводят минирование силами инженерно-саперных групп, дистанционное минирование специально предназначенными для этого снарядами.

"Мы "разуваем" танки - сначала принимаем меры, чтобы он не мог двигаться, а потом мы работаем всеми средствами, чтобы уничтожить танк", - подчеркнул "Физрук".

Танк Т-90М "Прорыв"

Как сообщал УНИАН, гордость РФ, танк Т-90М "Прорыв", стоит на экспорт 5 миллионов долларов.

В марте 2023 года представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Рудик отметил, что в танке использована западная электроника и из-за санкций в отношении России было снижено их производство.

По состоянию на март 2023 года ВС РФ потеряли в Украине по меньшей мере 15 единиц Т-90М - речь идет о тех случаях, которые имеют неопровержимые доказательства в виде фото- и видеофиксации.

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