Враг ударил по 139 населенным пунктам и 242 объектам инфраструктуры из разных видов вооружения.

За прошедшие сутки российские военные обстреляли территорию 11 областей Украины. В результате вражеских ударов есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает Military Media Center со ссылкой на данные Ситуационного центра Минобороны. "За прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 11 областей Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг обстрелял 139 населенных пунктов и 242 объекта инфраструктуры из различных видов вооружения.

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В частности, речь идет о стрелковом оружии, минометах, танках, артиллерии, реактивных системах залпового огня, зенитно-ракетных комплексах, беспилотниках и тактической авиации.

"Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, количество жертв уточняется", - добавили в медиацентре.

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По данным Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли три ракетных и 13 авиационных удара по Украине.

Кроме того, враг совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и украинских населенных пунктах.

В то же время, уже в эти сутки, ночью, россияне выпустили рекордное количество беспилотников по территории Украины-54. Из них 52 - сбили силы противовоздушной обороны.

В результате падения обломков в Киеве известно о гибели одного человека и ранении двух.

В Житомирской области вражеский дрон попал по объекту инфраструктуры. Никто не пострадал.

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