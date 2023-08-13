За последние семь дней Силами обороны Украины уничтожено более 4 тысяч российских захватчиков и почти 500 единиц их техники.
Об этом первый заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил в Telegram.
"За неделю с 7 по 13 августа Силами обороны Украины уничтожено около 4150 человек личного состава противника", - указал он.
Кроме того, за этот период было уничтожено 488 единиц вооружения и военной техники. А именно: 61 танк, 73 боевых бронированных машин, 107 артиллерийских систем, 8 реактивных систем залпового огня, 11 установок ПВО, 102 единицы автотехники и 26 единиц спецтехники
"Кроме этого нашими защитниками сбиты 2 вертолета, 20 вражеских ракет и 78 БпЛА", - подчеркнул Павлюк.
Генштаб ВСУ раскрыл суточные потери РФ
Напомним, утром Генштаб ВСУ раскрыл суточные потери личного состава армии РФ в Украине - они достигли 560 "двухсотых" оккупантов.
Также там отметили, что по состоянию на утро 13 августа на полях Украины "конец" встретили 253 тысяч 850 солдат РФ.
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