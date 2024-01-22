По мнению военного эксперта, нужно отодвигать линию боестолкновения на 20-30 км в глубь суши.

Военный эксперт Петр Черник заявил, что нужно отодвинуть линию боестолкновения в глубь суши на Херсонщине, чтобы HIMARS смогли работать по Перекопскому перешейку.

По его словам, то, что ВСУ сумели удержать и вообще создать плацдарм на левом берегу Днепра - это уже успех.

"Почему он нам нужен? Потому что Херсон должен был бы выдохнуть от артиллерийских ударов. Должны понимать, что образование настоящего большого плацдарма - это работа по Перекопскому перешейку в потенциале", - сказал он телеканала "Эспрессо".

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По мнению военного эксперта, нужно отодвигать линию боестолкновения на 20-30 км в глубь суши, чтобы наконец HIMARS могли заработать по Перекопскому перешейку в части логистики.

"Но и россияне это осознают. Потому что, если Перекопский перешеек станет под полноценный огневой контроль ВСУ, то южный плацдарм может задохнуться. На левом берегу идут сверхтяжелые бои. Сейчас сложно спрогнозировать, где произойдет точка перелома", - пояснил Черник.

Ситуация на Юге - детали

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечает, что на юге враг осторожно применяет тактическую авиацию и пытается изменить тактику своего боевого поведения. Она отметила, что неделя была непростой, впрочем общее напряжение было несколько ниже, чем в предыдущие недели.

Недавно на Левобережье, где продолжаются атаки захватчиков на подразделения ВСУ, украинские защитники нанесли врагу существенные потери, в том числе нанесли удар по РСЗО "Град" С помощью HIMARS.

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