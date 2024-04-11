Рада приняла законопроект о мобилизации, но не в такой версии, как хотела часть военных.

Юрист Роман Лихачев раскритиковал законопроект о мобилизации "без демобилизации", который сегодня принял парламент во втором чтении.

Как известно, ранее в законопроекте №10449 рассматривались нормы о том, в какие сроки военный может быть демобилизирован. Однако сегодня Рада голосовала за версию, из которой убрали в целом положения об этом процессе. Юрист Роман Лихачев возмутился, неужто украинцам придется служить всю жизнь? Он считает, что это неправильно.

"Не может быть такого, что люди будут служить всю жизнь. Это неправильно", - сказал Лихачев NV.

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Он считает справедливым, чтобы украинцы понимали сроки своей службы еще на этапе, когда их призывают в ЗСУ. Юрист говорит: перед тем, как отвергать идею о демобилизации, стоило бы посмотреть, а кто из украинцев, мобилизированных в начале полномасштабного вторжения РФ, вообще остался. Это не настолько нереальное количество военных, как может показаться, акцентировал он.

"Постоянно работая с военными, могу сказать, что многих уже нет в живых; многие являются непригодными; многие - в самовольном оставлении воинской части, потому что психика не выдерживает третий год на фронте; многие уволились. Поэтому там не о нереальном количестве людей идет речь", - объяснил свою точку зрения юрист.

Он также раскритиковал идею вынести вопрос о демобилизации отдельным законопроектом. Лихачев считает, что откладывать такие моменты на потом - это нечестное обращение с нашими защитниками "Мы понимаем, что война надолго - не на 2-3 недели, как нам сначала рассказывали. Поэтому люди должны это знать", - указал он.

Лихачев говорит, что эффективнее было бы в качестве мотивационной нормы не увеличивать выплаты военным, хотя это также необходимо, а сразу урегулировать момент со сроком службы. Многие в армии уже говорят, что попали в рабство. "Они все выполняют, а срока службы нет. Это основной момент. А дальше уже можно говорить о других доплатах", - резюмировал юрист.

В 3 ОШБр раскритиковали законопроект о мобилизации

Как упоминалось, не все военные в Украине согласны с той версией законопроекта о мобилизации, за которою монобольшинством проголосовали нардепы. Критика звучала от 3 ОШБр.

Замкомандира бригады Максим Жорин заявил, что законопроект в целом не эффективный в моментах о том, как наша страна должна бороться с уклонистами. Также военный считает, что призывной возраст в Украине должен быть ниже 25 лет.

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