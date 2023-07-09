Враг все еще создает угрозу взрыва на Запорожской АЭС, отмечает президент.

Россия передала Беларуси большую часть ядерного оружия, которое должна была поставить. Однако, несмотря на бряцание оккупантов ядерным оружием и угрозы его применить, президент Украины Владимир Зеленский не верит в такую возможность.

В интервью ABS News глава государства акцентировал, что украинская разведка считает, что Россия могла заминировать крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию, готовясь к инсценированному взрыву, призванному остановить украинское контрнаступление.

Комментируя заявление МАГАТЭ о том, что организацией не было обнаружено доказательств дополнительного минирования, Зеленский отметил: "Есть ли другие взрывчатые вещества на месте? Да. Могут ли они увидеть эти взрывчатые вещества сейчас? Нет. Достаточно ли беспристрастных людей, чтобы делать какие-либо выводы о том, какая часть участка загрязнена минами? Нет".

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В июне президент США Джо Байден заявил, что угроза применения тактического ядерного оружия российским диктатором Владимиром Путиным "реальна" и осудил развертывание такого оружия в Беларуси.

В украинской разведке заявили, что по состоянию на сейчас нельзя говорить о повышенном риске применения ядерного оружия против Украины, но подчеркнули, что такая угроза гипотетически существует всегда.

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