По мнению военного Владимира Бездетного, в армии бойцы обязательно должны быть мотивированными, а задачи можно найти каждому.

Временно оккупированный Крым будет освобожден, считает боец 244 батальона 112 отдельной бригады Сил ТрО Владимир Бездетный (позывной "Крым"), который прошел путь от пехотинца до командира роты.

Отвечая на вопрос, верит ли он, что Украина вернет Крым, Бездетный ответил: "Я - да, пусть это будет хорошая история. Слушайте, я реально хочу, я верю в это. Мне говорят: это невозможно, ты понимаешь, там силы, средства... Ну ты носишь такую же форму, как и я, и не веришь в нашу победу? Я в это верю. И меня почему-то затянуло на этот восток, я постоянно там воюю, я уже хочу на юг. Я не люблю ходить в горы, но я готов штурмовать крымские горы, хотя и не штурмовик".

Военный добавил, что убежден в возвращении Крыма, и что это произойдет при его жизни.

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"Но пока я живу, буду стараться все для этого сделать", - акцентировал Бездетный, сообщает Укринформ.

Также военный рассказал, что на фронт надо брать мотивированных людей и подбирать для них задачи, которые те способны хорошо выполнять. По его словам, нельзя отправлять солдата, который весит более 100 килограммов и имеет определенные болезни, например, на штурм, потому что он умрет "в дороге".

"Ты выходишь и каждый раз начинаешь объяснять... такой-то позывной, 130 кг веса, у него гипертония, у него предынфарктное состояние, он мотивирован, но он не дойдет. Вы отдадите приказ, чтобы этот человек выходил на позицию? Вот я как человек, который прошел путь от солдата до командира роты, я - не убийца, я - командир, эту задачу этот человек не может выполнить", - говорит военный.

К примеру, объясняет он, следующий боец может весить 49 кг, он тоже мотивирован, но, несмотря на то, что ему всего 22 года, почти ничего не видит и у него проблемы с желудком. То есть, такой человек готов выполнять боевые задачи, но не как пехотинец. Поэтому ему нужна другая задача.

"Запустили какой-то проект по РЭБ: друг, надеваешь очки, вот тебе монитор, отслеживаешь, куда, по какому маршруту, летят FPV, все. И вот следующий, так по каждому ты проходишься и выходишь на одного пехотинца, который способен выполнять обязанности как пехотинец. А при этом у тебя в штате куча людей, которые двигаются, такое броуновское движение ограниченно пригодных по подразделениям, которые получают заработную плату. И когда мы говорим: ну возьмем десять наемников - и сразу мы понимаем, что эти двадцать или тридцать ограниченно годных мы просто уберем", - констатирует "Крым".

По его словам, война сегодня - километровая посадка, "там сидят месяц два человека", а все остальное - это дроны, самолеты, танки и тому подобное. Он объясняет, что раньше определенные задачи в посадке надо было выполнять минимум взводом, где-то двумя десятками людей. Теперь это 3-5 человек: двое - в посадке, двое приходят на замену, а все остальное делают дроны.

Мнение военного Бездетного о "бусификации" мужчин

Владимир Бездетный считает, что Украине стоит создать "наемную" армию, в частности, вербуя иностранцев за большие деньги. Это выгоднее, чем тратить деньги на "бусификацию" немотивированных людей, от которых на фронте нет пользы. Он отметил, что среди тех, кого "бусифицировали" в армию, большинство имеют плохую мотивацию для борьбы с агрессором, а некоторые толерантно относятся к России.

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