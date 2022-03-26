В Одесской области российские оккупанты пытались высадить с моря диверсионно-разведывательную группу.
Об этом сообщил УНИАН офицер оперативного командования "Пивдень" полковник Владислав Назаров.
По его словам, враг предпринял попытку высадить в Одесском регионе на скоростных катерах диверсионно-разведывательную группу.
Однако Вооруженные силы Украины операцию противника пресекли.
"Они получили достойный отпор", - сказал Назаров.
По словам офицера, враг продолжает попытки вести разведку по одесскому побережью.
"Противник продолжает ведение разведки береговой полосы и акватории Черного моря. Но системы ПВО Одесской области выполняют свои задачи по назначению. Вражеская попытка высадки ДРГ с использованием скоростных катеров в Одесской области оказалась не удачной", – сказал Назаров.
По состоянию на утро 26 марта, обстановка в Одессе и Одесской области стабильная и контролируемая.
Напомним, командование Военно-Морских сил ВС Украины заявляло о вражескую провокацию в Черном море возле Одессы.